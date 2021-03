Sakina CHOUALLI

Motivée, active, très dynamique, je suis cadre (Directeur Territorial) au Conseil Départemental de Seine Saint-Denis au sein de la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale (DPAS), et du Service Social Départemental (SSD)

Mise en oeuvre des orientations du CD (Politiques Sociales, Dispositifs, Projet Social Départemental...... ) sur le territoire des communes où j'exerce, management, animation de deux équipes d'Assistantes Sociales et de Secrétaires Sociales.

Interface entre le Département et les partenaires locaux (Villes et autres...).



Mes compétences :

Responsable

Dynamisme

Rigueur

Sens de l'organisation