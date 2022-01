Gilles RINGUET

Déjà !, depuis déjà 25 ans, je travaille dans le domaine de l'insertion et des reations humaines auprès de personnes demandeur d'emploi ou salariées.



Connaissances dans le domaine de l'insertion, de la formation et dans celui du Bilan de Compétences, qui est devenu au fil du temps "mon coeur de métier" tout en se transformant pour s'adapter aux nouvelles demandes et tenir compte du facteur économique dans un esprit de remise en question.



Je travaille avec différents publics : jeunes, adultes, RSA-istes, Travailleur Handicapé, Cadres et non cadres. J'ai une grande aptitude à l'animation en groupe ou au face à face.



J'ai exercé et exerce encore des fonctions de management d'équipe et de projets.



Aujourd'hui, je ne recherche plus un emploi de Conseiller en Insertion ou de Référent PLIE ou de Chargé de Mission.... c'est de l'histoire ancienne, un peu comme mon inscription sur VIADEO, à l'époque cela s'appelait VIADUC, "une époque que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître..." depuis janvier 2006 je suis redevenu actif au Groupement des CIBC de l'Est Francilien, j 'ai été recruté en qualité de responsable de centre de production. Au 01 07 2018 le CIBC 93 devient DABM 93 - Espace Bilan nouvelle appellation mais le cœur de métier , les conseillers, la méthode , les outils, locaux... restent les mêmes !!!!!!!!!!!!!!!!! ,



J'ai d'abord connu celui de Melun ( dans le 7.7 merveilleux souvenirs) et fort de cette première expérience je me suis vu confié celui de Montreuil où j'ai apprécié de collaborer au quotidien avec Hasna assistante de choc qui vole de ses propres ailes désormais.



Aujourd'hui, nouveau défi puisque le CIBC 93 installé à Saint- Denis depuis juin 2014 devient au 1ier juillet 2018 DABM 93 (dispositif académique bilan mobilité)-Espace bilan . Pour vous accueillir SAINT-DENIS le navire amiral et ses antennes Noisy le Grand et Pantin.



Un seul n° de téléphonqe : 01.49.20.89.90

Un mail : cibc93@forpro-creteil.org



Capacité à fonctionner aussi bien dans un réseau partenarial de l'insertion, du service public ou de secteur économique traditionnel et bien sûr de l'économie sociale et solidaire. .



Toujours émerveillé de faire de petits bouts de routes avec des personnes en demande, en attente et faire qu'une alchimie à un moment ou à un autre se produise. Ce que j'appelle l’Étincelle, celle qui irradie dans les yeux de l'autre.



HEUREUX d'exercer ce métier passionnant.



Pour celles ou ceux qui se seraient perdus( es) en route dans mon parcours je suis à votre disposition pour vous en dire plus.



Mes compétences :

Management d'équipe

Bilan de Compétences

Management de projet

Sens de l'empathie et de l'écoute