Isabelle RINGUET

Mettre à la disposition de l’entreprise mon sens de l’organisation, mes facultés d’accompagnement et de support, ma polyvalence, mon adaptabilité et mon ouverture à la nouveauté.



Pérenniser les savoirs et savoir-faire acquis dans mes postes précédents.

Développer de nouvelles compétences et enrichir mes connaissances pour renforcer ma productivité.



Mettre en œuvre au quotidien mon sens du relationnel, ma capacité d’autonomie, et ma disponibilité.



(English profile: fr.linkedin.com/in/isabelleringuet/)



Mes compétences :

Recrutement

Administration du personnel

Microsoft office

Imaginatif & pugnace

Organisation personnelle

Gestion des priorités

Gestion du personnel

Gestion du temps

Polyvalence

Management

Formation

Autonomie