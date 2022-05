Olivier LACAZE

Huissier de justice depuis plus de 15 ans, j’ai pu axer l’essentiel de mon activité vers les constats, les expulsions mais aussi vers les procédures de recouvrement, notamment pour les loyers et charges de copropriété.

Aujourd’hui, c’est avec quatre collaborateurs (dont un clerc habilité aux constats), que nous travaillons pour le compte de sociétés du bâtiment et des travaux publics, d’architectes, de constructeurs, d’experts immobiliers, de syndics de copropriété, d'agences immobilières ou d’avocats.

Fort d’une grande expérience dans les constats immobiliers préventifs, j’ai aussi développé un pôle de recouvrement amiable afin de satisfaire la demande croissante de ma clientèle privée constituée de particuliers et professionnels locaux.





Mes compétences :

Recouvrement amiable

Constat d'habitat

Conseil juridique

Recouvrement amiable et judicaire