Sakina HEBBACHE

Suite à l'obtention d'un DUT en génie civil à l'Université de Cergy-Pontoise, j'ai intégré l'école d'ingénieur du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) d'Amiens. J'ai réalisé mes trois années de formation en alternance au sein de l'entreprise PRO LOGIS.

Cela fait maintenant six ans que je travaille en tant qu'ingénieur de travaux.

Je suis en charge de dossiers différents aussi bien en terme de budget que de travaux.

Cela m'a permis d'évoluer dans le domaine de la construction en second oeuvre et en gros oeuvre.



Mes compétences :

Suivi technique des travaux ( élaboration de croqu

Relation architecte et client

Suivi des sous traitants

Suivi des équipes propres à l'entreprise

Suivi des travaux

Elaboration des devis