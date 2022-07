Salah HAMMOUR

Economiste de la construction de formation, avec une riche expérience dans divers corps d’état, notamment l’enveloppe du bâtiment, les VRD – Aménagement extérieur, rénovation intérieur …

Actuellement chargé d’étude métreur en enveloppe du bâtiment, Etanchéité, Bardage, Couverture et Façade. Ma mission consiste à la prise en charge des dossiers d’étude, rédaction des devis, établissement des mémoires techniques, recherche et suivi des appels d’offres…



Mes compétences :

Analyse et traitement des appels d'offre

Etablissement devis

Etablissement mémoire technique

Etablissement budjet de chantier

Microsoft Excel

Planning de travaux

Microsoft Word

Logiciel Multi devis

Autocad 2d et 3d

Dessins techniques