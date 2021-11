Salem TALIG

En binôme avec le Directeur d'agence

En charge de la planification et de l'exécution du transport des marchandises. A ce titre :

• je coordonne l'ensemble des plannings des chauffeurs et personnels dédiés à la livraison des produits. Je suis un manager qui connaît ses équipes et organise en fonction des impératifs de livraison le temps de travail des agents de la gestion des stocks et du transport.

• je diffuse l'information vers les différentes équipes et m'assure de la bonne exécution des tâches. Je suis l'avancée des différentes expéditions et connaîs en temps réel l'état des stocks.

• je suis responsable de la flotte et du matériel dédié à l'expédition des produits. A ce titre, je contrôle les engins et veille au bon fonctionnement des outils.

• je suis garant du timing d'expédition et suis directement en relation avec les chargés de clientèle et les particuliers pour garantir les délais de livraison.

• je veille à l'optimisation des coûts liés à la livraison des marchandises. Je suis un stratège qui a une vision globale du processus de livraison ayant commencé ma carrière en tant que "ripeur". Je suis dans un souci constant de maîtrise des budgets et d'optimisation de la qualité.



Mes compétences :

Communication

Commercial

Relation client