Salif Eric N'DIAYE

Lien vers ma DemoReel 2014:

https://vimeo.com/84966649



Mon parcours:

https://www.lightwave3d.com/news/article/interview-with-french-artist-salif-ndiaye/



My career:

https://www.lightwave3d.com/news/article/artist-spotlight-salif-ndiaye/



Prix et distinctions:

Lightwave Power Artist 2014



-----------------------------------------



Lien vers ma DemoReel 2010:

http://vimeo.com/14582700



Mon parcours:

http://www.3dstorm.com/archives/stories/fr/community/lightwave/salif/1.html



My career:

http://www.3dstorm.com/archives/stories/uk/community/lightwave/salif/1.html





Mes compétences :

Graphisme

Compositing

Rendu 3d

Modélisation 3D

Texturing