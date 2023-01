Salim ADEL

Bonjour,



Savez vous comment faire de VRAIS économies sur l'entretien de vos véhicule ?



je vous propose des pièces de qualité à prix éco pour entretenir vous même vos véhicule ou bien vous met en relation avec des garagistes partenaires pour vos montages.



N'hésitez plus, munissez vous de votre carte grise et contactez moi par téléphone pour avoir votre devis. Dispo pour toute marque.



Cordialement,

L'équipe GS PARTS







Mes compétences :

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Aéronautique

Manager

QHSE

Qualité de vie au travail

Maintenance préventive et maintenance curativ

Demenagement industriel depot vente materiel

Rédaction de cahiers des charges

Audit conseil

Audit fournisseurs

Normes Qualité

Norme NF

Qualité

Sécurité

Audit interne

Environnement

Encadrement

Amiante