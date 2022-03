Salim ELHENI

Titulaire dune master de recherche en micro et nano électronique et Récemment diplômé d'un Bootcamp de programmation web (MERN Stack)

Bien que n'ayant pas travaillé dans le développement web en dehors du Bootcamp, j'ai pratiqué la programmation depuis plus de 7 ans dans mes travaux de recherche. L'expérience que j'ai acquise au cours des 7 dernières années soutient mes solides connaissances en résolution de problèmes et en algorithmique.

Mon expérience m'a donné les compétences nécessaires pour gérer des projets à long terme et des compétences en codage dans plusieurs langages de programmation.

Aujourd'hui jai 3 compétences clé a vous apportez: ma 1ere compétence cest lanalyse et résolution des problèmes, ma 2eme compétence cest lattention au détails, ma 3eme compétence cest la désire dapprendre.