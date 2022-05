Salim GHALI

Ingénieur Études et Développement spécialisé en technologie .NET dans le domaine de la Finance FO (FRTB, Volatilité, Accès Marché, DACS, Market Data, ...etc.), je souhaite améliorer mes compétences fonctionnelles dans le domaine de la Finance tout en restant le plus à jour possible sur l'évolution des technologies du système d'information en général et du .NET en particulier. Je souhaite évoluer pour un profil technico-fonctionnel (Business Analyst) ou Chef de Projet.



Mes compétences :

RTC

Winforms

Programmation orientée objet

Spécifications fonctionnelles

Microsoft Office

WPF

Microsoft Excel

Sybase

Spécifications techniques

Linux

Python

Microsoft Windows

C

SQL

C++

C#

Microsoft .NET

Oracle Database

DevExpress

Jenkins

SVN