Salimata DIALLO

Bonjour,

Je suis actuellement négociante dans une société d'exportation d'Agricole et de Btp dédié au pays du moyens orient

( Pakistan Iraq Dubai )

C' un marché intéressant, nous arrivons à avoir des occasions à très bon prix.



C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite créer ma propre société d'exportation pour faire profiter les pays africains dans le but de développer l'économie africaine.



Mon projet est d'exporté des machines agricoles et d'engins de chantiers d'occasions pour permettre l'accessibilité d'achat à tous.



j'aimerai valorisé le marché africain,



je suis ouvert à toute t'aide, partenariats, financement, dont, crédit et conseille.



cordialement.