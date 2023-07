Sall ABDOU AZIZ

Je me nomme ELHADJI A. A. SALL et je suis intéressé par tout ce qui touche à la finance.

Et je veux intégrer une structure où je pourrais mettre en pratique et développer mes connaissances déjà acquises tout en participant au développement de cette dernière .



Mes compétences :

BANQUE

Finance

Assurance Vie

Assurance

Comptabilité

Marketing

Droit pénal

Droit des affaires

Droit

Microsoft Excel

IMAL

ADES

DERIVATIVE

ASSURANCE TRANSPORT

ASSURANCE MULTI-RISQUES

PRODUITS DERIVES

ASSURANCE AUTO

Recouvrement

MARCHE BOURSIER

GESTION DE PORTEFEUILLE D'ACTION

Reporting

RISQUES DES MARCHES

RISQUES DE CREDIT

SQL

PACK OFFICE

Visual Basic