Salma DERBEL

Forte d'une double compétence et ayant obtenue une maitrise de sciences de vie et de la terre, un diplome d'etudes approffondies en génétique humaine , je souhaite réaliser mon projet de devenir attaché de recherche clinique.

Je crée ce profil dans le but de lier des contacts avec des personnes suseptibles de m'aider dans l'aboutissement de mon projet.



Actuellement je suis dans la première étape et je souhaie effectuer une enquète métier.



Mes compétences :

Attaché de recherche clinique

Optimisme

ouverture d'esprit

Qualité

Recherche

Recherche clinique

Rigeur

Santé