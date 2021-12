Ma capacité d'adaptation aux situations nouvelles et à assumer les tâches qu’on me confie avec responsabilité, mon sens de l’observation, du détail et ma motivation sauront bénéficier à votre entreprise.



Innovative, dynamic, generous and effective. I have always looked for challenges and ambitious projects to build my career. I try my best to achieve the company goals and challenges





Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access