Samah ABBAS

Après une formation d’ingéniorat en génie Mécanique option : sciences des matériaux , et suite à plusieurs formations réussis dans le domaine de management de groupe , j’ai choisi d’occuper un poste comme : Responsable d’un atelier mécanique Renault





Le poste m’a fait découvrir une autre vision sur le domaine de l’automobile et la qualité de service qu’il porte, en pratiquant ce métier j’ai découvert que la qualité de service est une exigence de plus en plus accrue dans ce groupe « Renault ».



Certaines personnes m’ont permis aussi de mieux appréhender les relations managériales et humaines dans ce domaine

Je n’ai cessé, ensuite, d’approfondir à la fois mes connaissances techniques et ma pratique du management.



Mon dernier poste : Responsable contrôle qualité pour ACCIONA AGUA en partenariat avec SNC-LAVALIN





Le Poste m’a évidemment apporté une véritable culture qualité « vocabulaire, méthodes, outils …. ».



De plus, ce métier m’a permis de rencontrer des gens d’horizons et d’âges différents, et culture différente, Tout ceci fut source d’enrichissement personnel et d’ouverture d’esprit.