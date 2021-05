Samantha TENTONI

18 ans d'expérience dans l'insertion professionnelle m'a amené à accompagner vers l'emploi un large public : Jeunes 16-25 ans, demandeurs d'emploi de + de 26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux.

Formatrice en début de carrière, j'ai assuré des prestations Pôle Emploi ainsi que l'animation d'ateliers Techniques Recherche Emploi durant 2 ans. J'ai ensuite intégré le réseau des Missions Locales en région parisienne durant 10 ans. Conseillère Emploi/Formation, j'ai mis en oeuvre l'accompagnement global et personnalisé de jeunes aux parcours accidentés. J'ai ensuite évolué vers un poste de responsable secteur. Dans le cadre de cet emploi, j'ai exercé différentes missions :

- stratégiques avec l'application de la politique dans le domaine économique et social décidée par l'Etat, La Région IDF et la Communauté d'agglomération Sud de Seine;

-de management et de gestion des ressources humaines;

-d'animation du partenariat local avec les structures économiques et socio-éducatives : entreprises, associations, structures institutionnelles;

-de gestion avec la proposition de dépenses à la direction ou le montage de budget prévisionnel pour des appels à projets;

-de conduite de projet avec notamment la mise en place du dispositif Etat "Parrainage" (mobilisation d'un réseau de 20 professionnels bénévoles) et l établissement d une convention de partenariat avec un foyer logement jeune.

Riche de ces expériences et appréciant exercer un métier diversifié au service à la fois des demandeurs d'emploi et des entreprises, je reste animée par l'envie de proposer un service de qualité et d'évoluer dans ma carrière. Mon goût pour la polyvalence et une forte capacité d'adaptation m'ont toujours aidés à mener mes missions avec succès.



La mutation de mon conjoint en 2015 m'a amené à retrouver ma région d origine Toulouse et à remettre en jeu mon avenir professionnel. J'ai choisi de rester au service du public et de poursuivre mes missions pour le compte de pôle emploi, une structure stable, dotée de moyens importants et inscrite dans une dynamique d évolution et d adaptation permanente pour faire face aux enjeux du monde du travail.

J ai dû refaire mes preuves en tant que conseillère emploi et me suis investie sur le champ du Handicap, du Digital et du Numérique avec beaucoup d énergie et toujours l envie de tisser du lien partenarial, qui selon moi, fait la force d une structure et contribue à la réussite de nos missions.

Je suis désormais conseillère au service entreprises et retrouve le goût de monter des actions, avec et pour, nos usagers: les entreprises et les demandeurs d emploi.

Ce nouveau Cap me satisfait pleinement mais j aspire à reprendre la route du management que j' ai laissé par obligation derrière moi lors de mon départ de la région parisienne. Un nouveau challenge pour lequel je me donne les moyens en m impliquant dans différents projets tels que la démarche CNP, l Agence de demain et prochainement le rapprochement pôle emploi- Cap emploi...

Au fil de ces expériences, je me suis découvert de nouvelles forces: la capacité à me remettre en question, la patience alliée à une forte détermination et la capacité à fédérer autour de projets auxquels je crois.



Mes compétences :

Relationnel

Force de proposition

Adaptation