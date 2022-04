Christophe BOEHLER

Mon sillon professionnel s’est tracé, au fil des ans, dans les champs du social. J’y ai fait une moisson de rencontres, de vécus et de compétences. A l’orée de cet acquis, ma destinée de travailleur social s’éveille au dessin d’un formateur naissant du souffle de mon savoir faire. Afin de croitre dans ce sens, je m’oriente vers le Diplôme Universitaire de Formateur Adulte pour une année à formuler la synthèse de ma capitalisation d’expériences. Ce temps se distingue comme la genèse de mon nouvel envol dans la transmission et l’accompagnement d’acteurs de terrain du social vers l’enrichissement de leurs savoirs être et faire.



Mes compétences :

Réactif face à l'imprévu

Réactif et pro actif selon l'environnement

Créatif

Travail en équipe

Remise en cause

À l'écoute d'autrui et empathique

Dynamique de groupe