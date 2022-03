Pascal STAUDER

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Grâce à une double compétence en MANAGEMENT DE PROJETS & DIRECTION D'ASSOCIATIONS OU D'ETABLISSEMENTS de l'ESS, j'apporte un conseil et un appui à la gouvernance. Notamment pour élaborer un diagnostic partagé, associant les parties prenantes.



Ce soutien est développé dans le cadre d'objectifs et moyens négociés. Exemple très récent : la conduite du CPOM SESSAD de Privas (diagnostic partagé - plans et fiches action - négociation des ressources et programmation (BBZ et EPRD). Avec à la clef un fort re-basage des ressources (+ 15%), avec effet immédiat (2019).



Après 8 années en conseil / formation / management d'ESMS dans le secteur associatif, il m'est également possible en qualité de manager de transition (avec missions transversales) d'accompagner des directeurs de sites ou une direction générale, voire de l'assumer pleinement, pour initier un moment authentique. Dans le but de re-développer une capacité d'engagement des équipes, de rapprocher leur points de vue. Etape indispensable pour remettre en perspective un projet commun et lutter contre la souffrance au travail.



Pour ce faire, je privilégie des interventions très fortement orientés QVT. Respectueuses de la culture, l'histoire et d'un vécu associatif à découvrir. Pour méthode, celle du dialogue social inscrite dans une régulation sociale équilibrée. Qui permet de renouer ou consolider des relations professionnelles sur la base d'un consentement individuel réel et partagés en équipe. Et de travailler à la reconnaissance des professionnels de terrain comme acteurs d'une innovation ordinaire (pensée de Norbert Alter).



D'où une démarche de fond initiée ces 5 dernières années en collaboration avec les équipes de recherche du CEREFIGE de Nancy.



Plus globalement, j'appuie ma pratique professionnelle sur :



- 14 années d'expérience en management de projets, de transition, et direction d'équipes pluridisciplinaires au sein d'établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, souvent en grande difficulté,



+



- 15 années d'engagement bénévole en gouvernance associative (administrateur, animateur de collectifs, représentant auprès des instances publiques) en associations de solidarité, d'insertion et de lutte contre la précarité.



+



- un engagement constant de formateur (GRETA, ADECCO TRAINING, IRTS...) auprès de jeunes ou de professionnels confirmés et investis dans le travail social, l'insertion et l'accompagnement (DEES, DEETS, DEAS, DEME, DEMA...). Notamment dans le champ du handicap.



A bientôt !



Pascal STAUDER

06 12 20 07 05

Skype : pascal.stauder1



Pour accéder aux travaux en cours et ceux issus des séminaires spécialisés de recherche en management des organisations et sciences de gestion : demander par courriel un code d'accès Dropbox ou se rendre sur LinkedIn.



Mes compétences :

Secteur IAE - conduite réforme en cours

Management d'équipes pluridisciplinaires

Engagement social - association de solidarités, en

Management et démarche collaborative

Gestion de projet (secteurs privé et associatif)

Gestion associative - 15 années de pratique

GRH en situation de crise

Pilotage des activités et des coûts

Conseil à la gouvernance associative

Gestion des risques (ERP et globaux)

Dialogue social - relationnel

Plan d'affaire à 5 ans - montage et mise au point

Gestion de services et établissements (ESSMS)

Reprise de société - relance d'établissement

Législation et règlementaion des ESSMS + SIAE

Stratégie et développement réseaux

Gestion de production (agro-alimentaire) et logist