Christophe BELLER

En charge et responsable de la gestion surete securite sur l'ensemble du patrimoine departemental. Erp et Ert, soit Presque 300 infrastructures. Gestion des maintenances reglementaires, Suivi des commissions de securite, anti intrusion, assistance et conseil pour les ppms dans les colleges, etc....

Je suis aussi Maire adjoint de Pontivy (15000h) en charge de la sécurité, de la tranquillité publique, de la sécurité civile et du devoir de mémoire. Délégué communautaire au sein de la commission mutualisation des compétences et Président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD 2014-2020)



Mes compétences :

Président du CLSPD

Politique de la ville

Sécurité