Christophe BURCK

Après l’expérience des méthodologies de l’intelligence économique et de la prospective appliquées au secteur privé, j’ai souhaité les transposer pour le bénéfice des territoires pour développer une double culture publique et privée et imaginer des stratégies gagnantes au profit des politiques locales et des entrepreneurs.



La connaissance des politiques publiques en matière de développement économique m’a permis d’identifier les leviers et mobiles susceptibles de concourir favorablement à l’émergence de projets privés notamment sur l’axe Seine.



Homme de réflexion appréciant l’échange d’idées, je suis animé par la volonté de favoriser le changement, tout en restant bien ancré dans la réalité. Doté d’une forte curiosité, j’éprouve le besoin d’aborder des problématiques variées dans des contextes variés.



Agissant alternativement selon les circonstances, sur le mode de l’influence ou de la persuasion, je sais faire passer mes idées.









Mes compétences :

Arbitrage

Contrefaçon

Direction générale

DUE

Due Diligence

Innovation

Intelligence économique

Investissement

Litigation

Litigation support

Lobbying

Stratégie

Support

Ressources humaines

Communication

Marketing

Réseau

Management

Développement durable

Fusions acquisitions

Facilities Management

Consolidations