Benoit RAGUENET DE SAINT ALBIN

Après 15 ans de conduite de projets financiers et organisationnels, j'ai rejoint une formation en Master 2 Professionnel "Économie et Gestion du secteur médico-social" à L'université Paris-Dauphine pour acquérir les compétences nécessaires au pilotage d'une structure du secteur médico social (Personnes âgées, Handicap, Social, ou Petite Enfance) :

- Outils de pilotage d'une structure médico-sociale : connaissance des acteurs locaux et institutionnels, des publics accompagnés, de l'environnement juridique des activités médico-sociales, des outils de gestion (financiers/management/RH) spécifiques pour le pilotage de la structure,

- Ingénierie de projet,

- Economie et justice sociale,

- Assurance dans le champ sanitaire et social,

- Fondements philosophiques de l'éthique médicale,

- Sociologie de la grande dépendance,

- Approche médicale et populationelle des maladies chroniques et du vieillissement



Spécialités développées ces quinze dernières années :

• Supervision de la comptabilité et contrôle de gestion : clôtures, reportings, budgets, plans ;

• Audits financiers, organisationnels, acquisitions, et ressources humaines, en interne et en externe ;

• Gestion de projets de recherche et d'analyse des risques opérationnels, organisationnels, financiers et juridiques, les évaluer et recommander des plans d'actions ;

• Mise en place de process opérationnels et financiers ;

• Investigation sur des problématiques juridiques.



Eléments distinctifs dans mon parcours :

• Double profil Auditeur / RAF Opérationnel capable d'allier recommandations et mise en oeuvre ;

• Variété des tailles d'entreprises et des secteurs de mes intervention (Retail, Industrie, Services, Assurance) ;

• Gestion d'équipes de 1 à 8 personnes

• Capacité à gérer des challenges relationnels (écoute, médiateur, conseil, pédagogue)

• Tempérament d'entrepreneur



Points forts : anticiper / organiser - analyser et synthétiser - structurer - apporter une vue globale - partager l’information - capacité d'adaptation



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Audit interne

Budgétisation

DAF

Comptabilité

Organisation

Conseil

Gestion

B2B

Administratif

Reporting

Finance

Musique