Nathalie VIDAL

Animateur technique Normandie en formation sécurité incendie

Formatrice nationale sécurité incendie pour les techniciens compétents

Inspectrice sur les moyens de secours (systèmes de sécurité incendie, desenfumage, ... auprès d un organisme de contrôle. Formatrice en sécurité incendie : SSIAP, ÉPI, ESI, Évacuation, transfert horizontal ERP type U/J, permis de feu... Formatrice en secourisme du travail ...Formatrice en prévention des risques liés à l activité physique PRAP IBC et 2S et Gestes et postures, Formatrice en sûreté : Securite des personnes et des biens...Formatrice risque Amiante (opérateurs de chantier)