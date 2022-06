Samantha ZERDOUN

La gestion de projets me passionne, qu'il s'agisse de projets autour de concepts, de services ou de produits. De formation initiale Ingénieur Agroalimentaire, je suis cartésienne mais ma grande curiosité, ma pédagogie et mon ouverture sur les autres m'ont rapidement poussé vers des fonctions marketing : initialement en Category Management puis dans le Marketing projet comme Chef de projets et aujourd'hui comme Responsable d'une équipe de projets de services.



Mes compétences :

Grande distribution alimentaire

Service client

Marketing

Stratégie

Management

Gestion de projets

Gestion de concepts

Développement des ventes

Category management