Sami ABDELKARIM

Consultant EPM spécialisé solution Oracle Hyperion.



Certifié Oracle Hyperion Planning Implementation Specialist.



Spécialités: Conception et mise en place d'applications de reporting financier et d'élaboration budgétaire sous Oracle Hyperion Essbase et Hyperion Planning.



Plateforme EPM Oracle 11.1.2.1 , 11.1.2.2, 11.1.2.3 et 11.1.2.4 :

Oracle Hyperion Essbase,

Hyperion Planning,

Hyperion Financial Reporting (HFR),

Hyperion Smart View,

Hyperion Shared Services,

Hyperion Business Rules,

EPMA (EPM Architect),

Calc Manager,

ERPI,

Financial Data Quality Management (FDQM),

Oracle Data Integrator 10 et 11.



