Fort d'une expérience de plus de 15 ans dans le commerce du textile haut de gamme, j'ai valider le titre technico-commercial niveauI III à l'INFA Rhône Alpes fin juin 2016 à Lyon.



Je suis en recherche active et à l'écoute du marché dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'habillement professionnel.



N'hésitez pas à me contacter sur le site de Viadeo ou sur mon adresse mail sami.akboga@live.fr.

Je répondrais à toutes vos questions et reste à vos dispositions pour vous rencontrez pour toutes opportunités d'offres d'emplois.



Cordialement



Akboga Sami



Mes compétences :

Merchandising

Autobiographies