Sezer AKBOGA

Mes spécialités :



- Droit Social

- Ressources Humaines



Présentation du cabinet Expertise Paie :



Expertise Paie, c’est une gestion complète et sécurisée de vos paies.



Nos formules en Gestion Sociale et Consulting ont été élaborées spécialement afin de répondre aux attentes de nos clients.



Expertise Paie vous accompagne et vous conseille sur les décisions à prendre afin d’optimiser au mieux vos résultats sur la partie sociale de votre entreprise.



Nos Valeurs : Compétences, Qualité, Efficacité



Site Internet :Array

Téléphone : 04 28 29 70 46

Email : contact@expertise-paie.com



Consacrez-vous uniquement à votre cœur de métier !



Mes compétences :

Conseil RH

Droit social

Gestion des ressources humaines

Paie

Gestion de projet