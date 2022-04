Sami AMANI

Sami est doté d’une formation double compétence en ingénierie des télécoms et systèmes d’information. Il dispose également d'un enjeu stratégique et des actions concrètes pour le développement commercial.



Pendant ses 9 années d'expérience de conseil, il est intervenu principalement sur des projets de grande ampleur aussi bien en cadrage, assistance à maitrise d’ouvrage, modélisation de processus et conception qu’en réalisation.



Les missions qu’il a menés (Foncière Chellah - Groupe CDG, Meditel, Konica Minolta, Crédit Agricole, GrDF, CSC - Microsoft, Conseil de l’Europe, EMC,Présidence de l'Université Cadi Ayad, …) lui ont permis de travailler sur des problématiques métiers pertinentes ainsi que sur des technologies innovantes.



Sami a pu passer par toutes les étapes de la mise en œuvre de projets et apprendre à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de les faire aboutir.



Il dispose d’une forte capacité d’adaptation, un esprit d’analyse, une rigueur, ainsi qu’une remarquable aisance relationnelle.



Mes compétences :

Documentum

Gestion de projet

Business Process Management

Informatique

ECM