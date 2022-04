Sami BATTIKH

Journaliste, cadreur et monteur



Disponible avec matériel pro :

Caméra d'épaule Panasonic GY hd110, Micro HF et micro poing Seinheiser, Pied, Torche, Final Cut Pro..





Compétences :



Caméras :

DV Cam épaule (DSR 400, DSR 450, DSR 500, DSR 570),

Bétacam (SX)

DV Cam portée (DSR PD 170, Z1, Z5, P2)

APN (5D, 7D, 550D)



Montage vidéo :

Final Cut, Adobe Première, After effect, Encore DVD, DVD Studio pro, Vegas Video Studio, Ulead Media Studio, compressor, Cleaner



Montage audio :

Soundforge, Soundtrack, Audacity



Informatique :

- Maîtrise PC et Mac

- Réalisation site Internet : Dreamweaver, Adobe Golive, FTP Expert, Cute FTP, administration blogs

- Word, Access, Excel, Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, PHP...



