Laurence VASSELIN

Réalisatrice freelance, je travaille pour diverses agences et sociétés de production, souvent pour des productions vidéo nécessitant une importante polyvalence.

J'ai aussi travaillé pour la télévision en tant que réalisatrice JRI (réalisation de sujets magazine sur LCP).

Je suis également photographe, activité que je développe en parallèle.



Mes compétences en vidéo : institutionnel, reportage, captation, ITW... du tournage au montage. Egalement télépilote de drone agréée.

Mes compétences en photo : corporate, photos de plateau, reportage, photos de scène/spectacle, portraits.



Mes maîtres-mots : corporate, écoute, adaptabilité, polyvalence, efficacité, sensibilité.



Mes références : INRA, NEOMA Business school, Ville de Villeneuve Saint-Georges, Paris School of Business, Ministère du travail, Clarins, MGEN, Mettler Toledo, Fondation SFR, Parc Astérix, Azzaro, HUB ONE, La mer de sable, Groupe OPIEVOY, Banque Populaire, La Reine Blanche, Universal Music France, global knowledge, African Artists for Development, Afdas, Groupe IGS, L'Oréal, SRBG, Université de Jussieu, Eres, Transpole...



Passionnée par les nouveaux challenges, j'interviens seule ou en équipe selon la dimension du projet. Je peux aussi, en sous-traitance, rejoindre une équipe déjà constituée.



Mon parcours antérieur d'artiste interprète (danse et comédie) a aiguisé une sensibilité accrue qui s'exprime aujourd'hui à travers la manière de tourner et de monter.





-- > TEMOIGNAGES CLIENTS :



"Le film fait un tabac en interne"

Christine Descourt (Clarins)



"Superbe travail, plaisant, vivant et pro. BRAVO et MERCI à Laurence."

André Cros (président Convergences)



"Nous avons visionné le film ce matin, il est très réussi, félicitations."

Philippe Parisse (Président dSRBG)



"Je te remercie de tout cœur pour ton regard."

Frédéric Houessinon (metteur en scène)



"Super beau boulot rien à redire. Merci."

Bruno Fabre (Fondateur Tamata Editions)





Mes compétences :

Cadreuse

Monteuse

Réalisatrice

Reportage

Production audiovisuelle

Spectacle vivant

Photographie