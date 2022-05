Laurie VASSELIN

Ingénieur agronome passionnée par les problématiques de développement durable des territoires ruraux et naturels, j'ai travaillé à leur préservation au sein de divers organismes et par différents moyens: études d'impacts environnementales (en 2010, 2011, 2012), plans de gestion (2009, 2011, 2012), chantiers de restauration (2012), participation au développement de l'agriculture biologique (2013-2014).



J'ai acquis des compétences en productions végétales lors de mon poste de conseillère en maraichage biologique à la Chambre d'Agriculture que je souhaite mettre à profit dans mon futur emploi. Lors d'un voyage de découverte de l'Asie à vélo ces 7 derniers mois (juillet 2014 à février 2015), j'ai eu l'occasion de traverser de nombreuses zones rurales et de rester dans des fermes où j'ai étoffé mes connaissances techniques. Ce voyage a conforté mon engouement pour le travail de terrain au contact des acteurs du territoire dans l'optique d'un développement concerté et responsable des territoires.

Type de fonctions recherchées : Conseillère technique en productions végétales / Chargée de missions ou d'études en agro-écologie / animatrice de projets ou de collectifs d'agriculteurs

Type d'organisme : Centres techniques agricoles / Collectivité territoriale / Syndicat mixte / Association / Chambre d'agriculture / Bureau d'études

Sujets d'intérêt : Développement local / Agriculture biologique / Aménagement et gestion durable des territoires / Gestion des espaces naturels

Lieu : Préférentiellement en région Midi-Pyrénées

Disponibilités: non - en poste





Mes compétences :

Animation d'équipe

Informatique

SIG

Gestion de projets

Analyse de données