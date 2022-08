Sophie BAQUEY

De formation agronome, je me suis spécialisée dans la gestion de projets liés au territoire et à l'environnement.



Ma formation interdisciplinaire m'a permis d'aborder des sujets divers qui me tiennent à cœur : le recyclage des déchets, la valorisation de matière organique, le traitement de l'eau, les systèmes de management environnementale. Je suis curieuse de ces domaines et souhaite me réaliser à travers des expériences professionnelles dans ces secteurs d'activité.



Jusqu'à présent, je me suis intéressée aux études réglementaires en environnement pour des projets de valorisation de matières organiques et des projets d'énergies renouvelables. Dorénavant, je souhaite m'orienter vers un métier ayant un aspect de management et de terrain.



Mes compétences :

Gestion de l'environnement

WindPRO

ArcGIS - ArcView - MapInfo

Semence

Supply chain