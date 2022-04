Karine DANIEL

De formation en génie civil et environnement, je me suis spécialisée dans les études environnementales et la maîtrise d'oeuvre de chantier.



Ma formation interdisciplinaire et mes expériences professionnelles m'ont permis d'aborder des sujets divers : la gestion des déchets, sédiments et des terres polluées, des sites industriels, le traitement et la gestion de l'eau, la gestion du risque incendie mais également les routes et le bâtiment.

J'ai acquis des compétences dans la réalisation des études suivantes : Dossiers pour des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, Loi sur l'Eau, Etudes Technico-Economiques et de faisabilité, maîtrise d'oeuvre.



J'utilise couramment la suite Office ; les logiciels Autocad, Mapinfo, Google Sketchup, Surfer font également partie de mes compétences. De nature curieuse et désireuse d'étendre mes connaissances, je me forme actuellement aux métiers du webdesign multimédia (langages HTML, CSS et Javascript)



Mes compétences :

AutoCAD

Bureautique

Google Sketchup

Cartographie

Web design