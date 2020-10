Sami BELKHIRIA

Maître en informatique à l'Université Paris VII Jussieu (Denis DIDEROT actuellement) puis un magistère en mathématique à Paris 6 Pierre et Marie curie.



Expert en:



OS : UNIX, MS Windows

Langages : C sous UNIX, Visual Studio 2005, 2010, 2015 (.Net, C++,C#, VB et J++) VB Script, SOAP, NDC+, CEN/XFS, AANDC Exits

SGBDR : MS SQL, Oracle (Windows, UNIX)

L4G : CVOX, VBVOICE



Monétique :

Certification :

- Co-Branding "VISA, MC etc..." (Dubai 2001)

- Aptra Advanced NDC, Aptra XFS

- APTRA AUTHOR (Dundee 2004, Nicosia 2005 et 2007)



NCR diplomas via NCR University (WEB courses)



Développement d'interface front et back pour les automates (GAB NCR) en



Notions en BASE24 (ACI)



Merci pour la lecture :)

SB



Mes compétences :

.Net

C#

C++

CEN/XFS



Oracle/MS SQL