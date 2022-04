Sami BEN BELAÏD

Actuellement Directeur Artistique au sein de la société DIVERT'TEAM, nous sommes spécialisés dans l’événementiel et plus particulièrement dans le team building, nous sommes là pour animer vos soirées et événements d’entreprise ou privés.



Développez la cohésion de vos équipes par les ateliers ludiques, créatifs, sportifs et de détente de la Divert’Team ! Grâce à la diversité de notre catalogue, vous pourrez entre autres, résoudre des crimes, échapper à des zombies, revisiter la célèbre Mona Lisa!



Des prestations sur mesure peuvent également être élaborées pour répondre à vos besoins : nous mettrons tout notre savoir faire en oeuvre pour y répondre.



N'hésitez pas à venir visiter notre site :



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation de groupes

Conception pédagogique

Conception multimédia

Conception

Conception graphique

Développement informatique

Relations clients