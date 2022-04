Sami BEN GHARBIA

Je suis ingénieur en génie mécanique doté d'une expérience pluridisciplinaire regroupant fabrication, méthode et maintenance pour une expérience riche de 14 ans avec des partenaires de renommés mondiales tel que :Mercedes, Mitsubishi, Renault, Iveco, Scania, Piaggio et bien tôt Tata.

Expert dans le montage des véhicules industriels.

Expert dans l'étude et la réalisation de process des nouveaux produits.

Expert dans l'implantation et le transfert des nouvelles lignes de production.

Actuellement à la recherche d'un poste de management sur le grand Tunis.



Mes compétences :

AutoCAD

Microsoft Office