Bonjour

Je suis à la recherche d'un nouveau challenge en cabinet d'expertise comptable.

J'ai une formation supérieure en comptabilité et finance (MSTCF et en cours de validation de deux UV manquantes pour le DSCG), renforcée par une expérience de plus de 10 années en cabinets d'expertise comptable.

Je suis très intéressé pas tous les aspects techniques du métier, mais aussi (et surtout) par le côté humain qu'amène le conseil à la clientèle.

Je me tiens à votre disposition.

Très cordialement.



Sami BEN GHORBAL



Mes compétences :

Ciel

Expertise comptable

Coala

Juridique

Quadratus

Conseil aux entreprises

Révision

Droit social

Management

Droit fiscal

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage Accounting Software