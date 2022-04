Delpech SANZEY

Mes expériences antérieures au sein de la branche Logistique de GEODIS LOGISTICS et de GEFCO m’ont permis de valoriser mes aptitudes en assurant de fonctions complètes, de la supply Chain, des prestations à haute valeur ajoutée, et du management d'importantes équipes, requérant qualités relationnelles, rigueur, méthode et maîtrise parfaite des outils informatiques.

Homme de terrain, dynamique et réactif, je suis motivé pour donner un nouvel élan à ma carrière et pour participer au développement d’une entreprise et de ses projets, à des niveaux de responsabilités aussi bien managériales, techniques que commerciales.



Mes compétences :

Audit

Pilotage de la performance

Gestion du personnel

Gestion des stocks

Management opérationnel

Coordination de projets

Enseignement

Consolidations

Import/Export