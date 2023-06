Boris SEHIN

Doté d'une double formation en logistique et en achats, j'ai une experience acquise au fil des années dans l'industrie (navale, automobile et agroalimentaire) ainsi que dans la distribution B to B et les services techniques. Je recherche un poste d'ingénieur logistique projet ou acheteur dans l'industrie ou le conseil.



Mes compétences :

Logistique

Gestion de flux

Approvisionnement

Transport

Distribution

Logisticien

Achat

Gestion logistique

Acheteur

Supply chain