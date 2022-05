Mickael HUO CHAO HUAN

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l'agriculture et des industries.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et Mustang, et son réseau de 1400 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la

plus grande valeur pour ses clients.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d'affaires en 2016 de 1,3 milliard d'euros dans 140 pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.