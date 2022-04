Sami BEN HASSEN

Je m'appelle SAMI, TUNISIEN, je suis né le 26 juillet 1963, marié, j'ai une maitrise en Gestion Comptable de l'IHEC, promotion 86, Révision Comptable 1994. Gérant d'une société de services "S.&.M SERVICES".

L'activité de la société est "Transit, Transport, Assistance Comptable, Audit, Commerce international".

Nous sommes le représentant exclusif de la société BELAIR, un constructeur de machines agricoles Français. Ce sont des mélangeuses destinées pour l'élevage.

Nous sommes aussi revendeur de la marque MOB outillage notamment en martellerie et limes. est également plébiscité en pinces, clés, douilles et autres outils de serrage. en Bâtiment sont les truelles et les outils tranchants (boches, ciseaux, barres); la marque BUGNOT fabriquant de matériels de l'agriculture, BTP et éspaces verts (Broyeurs de Branches; Forestiers; Pierres; Balayeurs; Scies et Fendeurs)



Mes compétences :

Gestion

Audit

Finance

Contrôle de gestion

Management

Comptabilité