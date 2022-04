Sami BENFDHILA

Chui 1 jeune diplômé en conception électronique j'ai us mon bac en 2010,spécialité technique.les stages effectuer au cours de mes études été au sein du:

- > STEG (Société Tunisienne d'électricité et de Gaz)

- > ACN (Aliments Composées du Nord)

- > KASCHKE Gmbh(fabrication des composant électronique )

les compétences obtenue sont:

- > lecture de plans et schémas électriques

- > Analyse de circuits à Courant continu et alternatif

- > Notion de bobinage

- > Notion d'automatisme

- > Techniques de fabrication des composants électroniques

- > Routage des carte électronique

- > la conception assisté à l'ordinateur (CAO)

- > Recherche et Développement des produits électroniques et électriques (R&D)

- > Gestion d'équipes



Mes compétences :

CAO