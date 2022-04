Sami BOUAZIZI

Je suis Consultant Senior indépendant en organisation des SI avec un background métier et technique très varié.



Mon expérience de 14 ans dans le domaine de l'ingénierie informatique m'a permis de mener avec succès des projets informatiques, au sein de services assistance à maîtrise d'ouvrage. Je me positionne comme Senior AMOA familiarisé avec les attributions et compétences d'un chef de projet (pilotage opérationnel de projets, conduite du changement, reporting) sur des métiers différents (marchés financiers, risque de crédits, transport aérien).



Mon passage chez des éditeurs, des intégrateurs de solutions et SSII m'a permis d'avoir un profil très polyvalent (business analyse, organisation, ré-ingénierie des processus, urbanisation de systèmes d’information, modélisation de processus et de données, management de projet et d’equipe, business intelligence).



Actuellement en mission d'AMOA SI(domaine : transport aérien); j'assiste -depuis deux ans- la branche informatique de la compagnie à mener un projet de refonte (urbanisation) du système d'information dans le cadre d'une externalisation totale de l'activité informatique.



Par ailleurs, mes expériences professionnelles, en particulier chez des groupes prestigieux (Alcatel-Luccent(Télécom), GE Money Bank(Risque de crédits), GL Trade(marchés financiers)), m’ont permis d’évoluer dans des contextes d’évolutions techniques et organisationnelles complexes.



Domaines d'expertise:

* Décisionnel (Certifié Mincrosoft BI 2005, QlikView, Datastage,Cognos,Talend)

* AMOA SI (Schéma Directeur,Cahier des charges)

* Externalisation



Expertise et Domaines de compétences fonctionnels

* Urbanisation Système d'Information/Schéma Directeur Informatique

* Externalisation IT (Catalogue de services/ITIL V3)

* Risque de Crédits

* Marchés financiers

* Transport aérien

* Télécommunication



Mes compétences :

Schéma Directeur

Gestion de projets

BI

AMOA