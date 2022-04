Sami BOUMARIAM

Je suis ingénieur d’état en génie industrielle, j'ai acquis une expérience de plus de 9ans dans plusieurs domaines (production; qualité; logistique gestion de personnel; approvisionnement), cet expérience a été enrichi par un mastère spécialisé en management de la chaine logistique et achats.

J’ai réussis plusieurs projets durant mon parcours professionnel :

• transfert d'une usine (personnel et machine)

o Négociation des départs de plus de 250 personnes lors du transfert

o la mise en marche des machines transférées

• création d'un service logistique au sein du groupe

• Réaménagement de l'usine dans l'objectif de réduire la manutention et fluidifier le flux de la matière

• élaboration du cahier de charge pour le développement du système d’information.

redressement de la situation de soft color en rendant 90% des charges Variables

Et actuellement j'occupe le poste de directeur d'usine de soft filature filiale du SOFT GROUP Activité : filature.

Effectif : 360



Mes compétences :

Approvisionnement

KPI

KPI's

Logistique

Production

Qualité

SCM

Textile