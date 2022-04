Sami Bouyahia, 20 ans.



Titulaire d'un DUT Génie Electrique Informatique et Industrielle.

Etudiant en licence Electronique-Energie électrique-Automatisme (EEA) à l'UPMC (Paris 6)



A l'écoute de toutes opportunités professionnelles et de conseils dans le secteur d'activité de l'électronique. N'hésitez pas a me contacter par mail !



Mes compétences :

Maple

Microsoft Office

Labview

Langage C

Langage Vhdl

Isis Proteus

Step7 Symantec

MPLAB IDE

Matlab