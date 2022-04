Mes compétences :

Android

JavaScript

Java EE

Java

PHP 5

MySQL

C

JSON

HTML 5

CSS 3

Spring Framework

jQuery

Struts Web Application Framework

Personal Home Page

Jboss

Java 2 Enterprise Edition

Hibernate

HTML

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

Oracle 10G

NetBeans

Microsoft Project

Microsoft Access

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JScript

IntelliJ IDEA

IDEE Financial Software

Enterprise Java Beans

ECLiPSe

C Programming Language