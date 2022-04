Sami ELLOUZE

Une première expérience de stage à Nanobiotix m’a permis de m’impliquer dans un projet biotechnologique. Ce projet consistait à caractériser l’internalisation des nanoparticules dans des cellules cancéreuses par magnétophorèse, puis de tester l’effet destructeur des nanoparticules lors de l’application d’un champ magnétique. Des compétences en chimie, en physique et en biologie ont donc été nécessaire à la réalisation de ce projet de recherche qui dès lors ont fait partie du reste de ma formation. Par la suite, la préparation au concours agronomie et vétérinaire m’a permis d’intégrer l’UTC (admis également à AgroParisTech) et d’obtenir mon diplôme d’ingénieur génie biologique.

Au cours de mon cursus d’ingénierie, de nombreuses unités de valeur ont renforcé et stimulé mon intérêt pour des approches pluridisciplinaires. Un stage au Laboratoire National de Référence, le LABERCA, m’a permis d’élargir mon domaine de compétence à l’approche métabolomique par spectrométrie de masse. J’ai aussi pu parfaire mes compétences en communication, en approche qualité et acquérir un savoir-faire en chimie analytique. Afin de compléter mon parcours, un stage ingénieur à l’INSERM a étendu mon savoir-faire à des domaines émergents. En effet, la bio-informatique est l’un des éléments clés dans la compréhension des données génomiques, tissant des liens plus que nécessaires entre tous les interfaces auxquels je me suis consacré durant mes études. Cet organisme m’a également permis de poursuivre mes travaux en m’offrant un

poste d’ingénieur d’étude que j’occupe actuellement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microarrays

Linux

HPLC

GC-MS

Recherche

R&D

Gestion de projet

Rigueur

Innovation

Spectrométrie de masse

Bio-informatique

Nanoparticules

Microsoft Project

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Next Generation Sequencing

ChIP-seq

RNA-seq