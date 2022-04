Sami ETTEIB

Quelques convictions professionnelles :



Analyse des besoins

• Rédaction des cahiers de test et des scenarii de test

• Déroulement des tests

• Investigation et rédaction des rapports d’anomalies

• Rédaction de documentation technique.

• Support technique développeurs

• Coordination de la résolution des incidents auprès des différents interlocuteurs concernés (MOA, MOE)

• Lancement de requêtes prédéfinies

• Mise à jour des paramétrages

• Formation des nouveaux recrutés

Outils et environnements Techniques :

o Oracle 10g, SQL, PL/SQL, PL SQL Developper

o OracleForms, ProC, I-Report, C++, Java

o Windows 2000 Server, Unix, Bases de données Oracle 10g.

o BackOffice Crédit Management EKIP

o BackOffice Assurance vie Master i



Crédit Management :

o Crédit à la consommation

o Crédit Bail

o Crédit Immobilier

o Revolving



Assurance Vie:

o Assurance Vie

o Crédit

o Prévoyance

o Sinistre

- Saisie du certificat d'adhésion

- Rachats, programmés ou non

- Versements, programmés ou non

- Avances, remboursement d'avances

- Gestion des avenants durant la vie du contrat

- Arbitrages (individuel, de profil, moyennant, stop loss etc.)

- Gestion des sinistres

Tel: 0668571999

E-mail: eteib_sami@yahoo.fr



Mes compétences :

Oracle

Plsql

MAGIC

Assurance vie

Crédit bail

C++

Forms/Reports 6i et 10g

JAVA

C

EKIP