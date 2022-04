Sami FERQOUL

Après l'obtention de mon baccalauréat ES avec mention, j'ai étudié l'économie durant deux années à l'université Francois Rabelais de Tours, avant d'intégrer l'Institut d'administration des entreprises de Tours pour y étudier la science de gestion. La licence étant fondée sur la pluridisciplinarité, j'ai pu y aborder l'ensemble des aspects de la gestion comme les ressources humaines, le marketing, la comptabilité etc... Aujourd'hui diplômé d'un Master 2 métiers de la banque et de la finance (mention bien) dans ce même IAE, je me suis spécialisé en finance en vue d'évoluer vers un poste de contrôleur de gestion. J'ai eu l'occasion de mettre en application mes connaissances dans le cadre de stages en contrôle de gestion, mais surtout dans le cadre de ma période d'apprentissage chez AREVA, en tant que cost contrôler.



Rigoureux et impliqué, j'ai été à la tête de l'association des étudiants de l'IAE de Tours où j'ai pu développer grâce à cette expérience mon sens des responsabilités ainsi que mon autonomie et ma prise d'initiative.



Actuellement en recherche d'emploi en tant que contrôleur de gestion, je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

Finance

Contrôle de gestion