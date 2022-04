Sami FETTAH

Actuellement étudiant en Master II de Psychologie du Travail/Ergonomie spécialisé en Facteurs Humains et Systèmes de Travail (FHST) à l'Université Picardie Jules Verne.

Dynamique et doté d'un goût prononcé pour les relations sociales, je sais m'adapter à l'ensemble des situations professionnelles en mettant en œuvre mes compétences d’organisation, mon sens des responsabilités, mes capacités de prise d’initiatives et mes facultés de travail en équipe !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Analyse de risque

Force de proposition

Sphynx

Observation

Travail en équipe

Capacités oratoires

Recherche documentaire

Ergonomie

Synthèse

Psychologie du travail

Analyse de données